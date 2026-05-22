وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية زاك كالر إن القرار يشمل الأجانب الموجودين بصورة موقتة في الولايات المتحدة، مثل الطلاب والعمال المؤقتين وحاملي التأشيرات السياحية.

وأضاف أن النظام الأميركي "مصمم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم"، مشددا على أن الإقامة المؤقتة "لا ينبغي أن تكون خطوة أولى للحصول على الغرين كارد".

وأوضح أن طلبات الإقامة الدائمة ستعالج عبر القنصليات الأميركية في الخارج، باستثناء "ظروف استثنائية" لم تحددها الإدارة.

ويأتي القرار ضمن تشديدإدارة ترامب سياسات الهجرة، بعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وتقليص مسارات الإقامة القانونية في البلاد.