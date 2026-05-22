وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين بلغ 96 ألفا و950 مهاجرا، تصدرهم الأوكرانيون، يليهم الأفغان ثم السوريون والأتراك.

وفي ما يتعلق بمهاجري شمال أفريقيا، جاء الجزائريون في المرتبة الأولى، تلاهم المغاربة ثم التونسيون.

كما رحلت السلطات الألمانية خلال العام نفسه 22 ألفا و787 مهاجرا، فيما تعذر ترحيل 134 شخصا لأسباب صحية.

ويأتي نشر هذه الأرقام وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة، مع تنامي نفوذ حزب البديل اليميني الذي يطالب بتشديد سياسات اللجوء والهجرة.