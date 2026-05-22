قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن تركيز المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه لا تجري مناقشات تتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة.
واعتبر بقائي أن التفاصيل المتعلقة بالملف النووي لا تناقش في هذه المرحلة، مضيفا: "لن نصل إلى نتيجة إذا حاولنا الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في إيران".
وبشأن فرص التوصل لاتفاق قال المتحدث باسم خارجية إيران: "لا يمكننا بالضرورة القول إننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الاتفاق قريبا".
وأشار إلى أن وفدا قطريا يجري في الوقت الحالي مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفا أن الجانب الباكستاني لا يزال الوسيط الرئيسي في المفاوضات.
وعلق بقائي على زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، قائلا: "هذه الزيارات المتبادلة، على الرغم من أنها أصبحت أكثر زخماً، هي استمرار لنفس المسار الدبلوماسي".