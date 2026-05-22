واعتبر بقائي أن التفاصيل المتعلقة بالملف النووي لا تناقش في هذه المرحلة، مضيفا: "لن نصل إلى نتيجة إذا حاولنا الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في إيران".

وبشأن فرص التوصل لاتفاق قال المتحدث باسم خارجية إيران: "لا يمكننا بالضرورة القول إننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الاتفاق قريبا".

وأشار إلى أن وفدا قطريا يجري في الوقت الحالي مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفا ⁠أن الجانب الباكستاني لا يزال ⁠الوسيط الرئيسي في ⁠المفاوضات.

وعلق بقائي على زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، قائلا: "هذه الزيارات المتبادلة، على الرغم من أنها أصبحت أكثر زخماً، هي استمرار لنفس المسار الدبلوماسي".