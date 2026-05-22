وقالت غابارد، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها شاركت رسالة الاستقالة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة: "لقد كان شرفا عظيما لي أن أخدم الشعب الأميركي بصفتي مديرة للاستخبارات الوطنية".

وبحسب نص رسالة الاستقالة، أوضحت غابارد أن زوجها أبراهام شخص مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، مؤكدة أنها قررت التنحي من منصبها للتفرغ لدعمه خلال فترة العلاج.

وأضافت أنها ممتنة للثقة التي مُنحت لها خلال قيادتها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، مشيرة إلى أنها ستعمل على ضمان انتقال سلس للمهام خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أشاد ترامب بأداء غابارد خلال فترة توليها المنصب، قائلا إن الإدارة "ستفتقدها"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لزوجها.

وأضاف ترامب في تدوينة نشرها عبر منصة "تروث سوشل"، "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداء رائعا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو".

وتابع: "فقد شخص زوجها العزيز، أبراهام، مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، وهي، بحق، ترغب في البقاء بجانبه، ومساعدته على استعادة صحته، إذ يخوضان معا معركة شرسة. لا شك لديّ أنه سيتعافى قريبا".

وتابع الرئيس الأميركي: "لقد قامت تولسي بعمل استثنائي، وسنفتقدها"، معلنا أن "نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".