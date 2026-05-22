وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصدرٍ دبلوماسي، بوصول قائد الجيشِ الباكستاني إلى طهران لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين.

كما ذكرت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني التقى مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمراجعة مقترحات التفاوضِ بين طهران وواشنطن.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرٍ إيراني كبير قوله إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، غير أنَّ الفجوات بين الجانبين شهدت تضييقا خلال جولات التفاوض الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحاتٍ لوزيرِ الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد فيها أن الولايات المتحدة تأمل في التوصلِ إلى اتفاقٍ مع إيران، يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيقِ هرمز وتخلّي طهران عن طموحاتها النووية، مشيرا إلى إحراز بعض التقدم في المباحثات.

كما أوضح روبيو أن باكستان ما تزال تؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات مع إيران.