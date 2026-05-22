ظهرت الملفات على موقع وزارة الحرب قبل الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتتضمن تسجيلا صوتيا مثيرا لطاقم “أبولو 12” الذي أبلغ عن مشاهدة أجسام غامضة أثناء وجوده في الفضاء.

وتشمل هذه الوثائق تقارير عن كرات برتقالية متوهجة كانت تحوم حول مروحية عسكرية، و"كرات نارية" غامضة أدت إلى عمليات بحث عن جسيمات جوية في نيو مكسيكو، إضافة إلى وثائق استخباراتية تصف ظواهر جوية مجهولة قرب موقع روسي لاختبار الأسلحة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما تتضمن الدفعة الجديدة مجموعة طال انتظارها من 46 فيديو عسكريا عن الظواهر الجوية غير المفسرة (يو إيه بي) طلبها مشرّعون من وزير الدفاع بيت هيغسيث الشهر الماضي.

وتظهر هذه الفيديوهات أجساما على شكل "تيك تاك" تتبعها خفر السواحل الأميركية، وكرات مضيئة تخترق السحب فوق أفغانستان، وأجساما مجهولة تظهر تحت سطح الماء، بالإضافة إلى عدة أجسام سريعة الحركة تحيط بطائرات عسكرية فوق الخليج العربي، وبحر الصين الشرقي، ومجالات جوية أميركية محظورة.

ويشير أحد أخطر الملفات إلى قيام طائرة "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأميركي بإسقاط جسم مجهول فوق بحيرة هورون باستخدام صاروخ "إيه آي إم-9 إكس" في فبراير 2023، كما يصف تقرير آخر ظهور أجسام كروية قرب مقاتلات أثناء عمليات في الشرق الأوسط.

وقال وزير الحرب بيت هيغسيث في بيان يوم الجمعة: "وزارة الحرب تعمل بتنسيق كامل مع الرئيس ترامب لتحقيق شفافية غير مسبوقة فيما يتعلق بفهم حكومتنا للظواهر الجوية غير المفسرة".

وأضاف: “هذه الملفات، التي كانت مخفية خلف التصنيفات السرية، غذت لفترة طويلة تكهنات مبررة، وقد حان الوقت ليطّلع عليها الشعب الأميركي. إن هذا الإفراج عن الوثائق المصنفة يثبت التزام إدارة ترامب بالشفافية غير المسبوقة".

وحتى الآن أُفرج عن أكثر من 200 ملف يتعلق بالظواهر الجوية غير المفسرة التي طالما كانت موضع اهتمام واسع لدى الجمهور، وذلك بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وتظهر عدة مقاطع تشكيلات غريبة لأجسام “كروية” تحيط بالطائرات العسكرية الأميركية، بما في ذلك حوادث يعتقد فيها أن الأجسام المتوهجة تنقسم، أو تنبض فوق المياه، أو تتسارع بسرعات هائلة عجز الطيارون عن تفسيرها.

ويظهر أحد الفيديوهات، بعنوان "تسارع لحظي لجسم مجهول فوق سوريا" جسما مجهولا تحرك بسرعة كبيرة ومفاجأة في المجال الجوي السوري خلال عملية عسكرية عام 2021، بينما يشير مقطع آخر إلى "جسم كروي" يتحرك داخل وخارج السحب فوق أفغانستان في نوفمبر 2020.

وتتضمن المجموعة أيضا عدة مقاطع مرتبطة بطائرات مسيرة من نوع "إم كيو-9 ريبر" تعمل فوق الشرق الأوسط وبحر الصين الشرقي، حيث رصدت أجسام سريعة الحركة في مناطق عسكرية ومحيط عمليات بحرية.

وترتبط عدة مقاطع بحوادث متكررة تعرف باسم “هاكني 6” و”توكسيك 6” في عام 2020، حيث أفادت طواقم عسكرية برصد أجسام سريعة فوق الخليج العربي، بما في ذلك حالة رصد فيها جسمان مجهولان يتحركان قرب طائرة مسيرة "إم كيو-9".

وضمت الوثائق الجديدة المُفرج عنها تسجيلات صوتية مثيرة من مقابلة طبية عام 1969 لطاقم “أبولو 12”.

وصف رواد الفضاء بيت كونراد، وريتشارد غوردون، وآلان بين رؤية ومضات وخطوط ضوئية غامضة في الظلام أثناء محاولتهم النوم خلال المهمة.