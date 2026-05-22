وبشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، أوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، مضيفا: "أحرزنا بعض التقدم مع إيران لكنني لا أريد المبالغة".

وأضاف روبيو أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن "مطامحها النووية".

وأشار إلى أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها في العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إزالة الألغام البحرية في المضيق، مع وضع خطط بديلة في حال رفضت إيران إعادة فتحه.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه لم يكن هناك طلب محدد للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي بشأن مضيق هرمز، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز قوة الحلف، وأن التغييرات في تحركات قواته جرت بالتنسيق مع الدول الحليفة للولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، قال روبيو إن باكستان لا تزال الطرف الرئيسي في المحادثات، مشيدا بدورها في الوساطة، إلى جانب ما وصفه بالدور المهم الذي قامت به دول الخليج العربي.

كما أكد أن أوكرانيا تحصل على دعم "أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يكون "ذا قيمة للولايات المتحدة".