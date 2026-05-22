وأوضح أدهانوم أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تراجع تقييمها للخطر داخل الكونغو إلى "مرتفع للغاية"، والذي كان في السابق مرتفعا فقط.

وأضاف للصحفيين أن خطر انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا على المستوى الإقليمي ومنخفضا على المستويات العالمية.

وقال المدير العام إنه جرى تأكيد 82 حالة إصابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و7 وفيات، "ولكننا نعلم أن الوباء في الكونغو أكبر بكثير".

وتابع أن هناك الآن ما يقرب من 750 حالة إصابة مشتبه فيها و177 وفاة مشتبه فيها.

كما ذكر أن الوضع في أوغندا المجاورة "مستقر"، حيث تم تسجيل إصابتين مؤكدتين بين الأشخاص الذين قدموا من الكونغو، وحالة وفاة.