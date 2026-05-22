وقال قرقاش: "لقد أضاع المسؤولون الإيرانيون الكثير من الفرص على مر السنين بسبب ميلهم إلى المبالغة في تقدير أوراقهم"، مضيفا: "آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة".

‌وأشار قرقاش إلى أن جولة أخرى ‌من ‌القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي ‌لزيادة تعقيد ‌الأمور، ⁠في حين أن أي حل ⁠سياسي ‌يجب ⁠أن يعالج القضايا ⁠الأساسية ​بطريقة تتجنب ⁠تعقيدات ​مستقبلية.

وأكد أن الإمارات استُهدفت بحوالى 3300 طائرة مسيّرة وصاروخ خلال 40 يوما من الحرب التي بدأت في 28 فبراير، تجاوز نحو 4 بالمئة منها فقط الدفاعات الجوية.

وشدد قرقاش على أن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب وأعلنت إنشاء هيئة لإدارته، يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي، محذّرا من إبرام اتفاق غير حاسم في هذه المسألة.

وقال إن "المفاوضات التي تهدف فقط إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وزرع بذور المزيد من الصراع في المستقبل ليست ما نسعى إليه".

وتابع: "أعتقد أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى وضعه السابق، أن يكون ممرا مائيا دوليا".

في ظل تركيز المفاوضين الأميركيين على احتمال تطوير إيران لسلاح نووي، قال المستشار الرئاسي الإماراتي: "كان البرنامج النووي الإيراني مصدر قلقنا الثاني أو الثالث، أما الآن فهو مصدر قلقنا الأول".

وأضاف: "نرى أن إيران قادرة على استخدام أي سلاح موجود بين يديها، هذا ما تعلمناه".