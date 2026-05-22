وأرجع ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، سبب هذا القرار إلى علاقته بالرئيس البولندي القومي المحافظ كارول نافروتسكي.

وقال ترامب في المنشور: "استنادا إلى نجاح انتخاب الرئيس البولندي الحالي، كارول نافروتسكي، الذي تشرفت بدعمه، وإلى علاقتنا به، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا".

من جانبه، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته بالإعلان الأميركي في وقت يستعد فيه كبار مبعوثي الحلف لخفض في الموارد العسكرية الأميركية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأكد روته أن التركيز ما زال منصبا على تعزيز الإنفاق بحيث يتم التمكن من الدفاع عن الأمن الأوروبي، فيما تطالب الولايات المتحدة دولا أخرى بحماية نفسها بدلا من الاعتماد على واشنطن.

وقال روته للصحفيين في هلسينبورغ، في السويد اليوم، بينما تجمع وزراء خارجية الناتو: "الأموال تدخل حقا". وذكر أن الأوروبيين يوفون بالتزاماتهم باستثمار 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الإنفاق الدفاعي.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد زاد الإعلان الذي أدلى به ترامب الخميس بشأن إرسال قوات إضافية إلى بولندا من الارتباك داخل الحلف، حيث يمثل تراجعا عن خطة لتعليق إرسال جنود.

وشعر المسؤولون بالقلق بسبب القرارات الأميركية المفاجئة بشأن تقليص عدد القوات في ألمانيا وبولندا نتيجة غضب ترامب مما يعتبره ترددا أوروبيا في دعم حربه على إيران.

ويعد هذا تحولا مفاجئا بعدما ظل ترامب، على مدى أسابيع، ينتقد بشدة الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية.

وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.

وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بلدة هلسينجبورغ السويدية، قال روبيو إن ترامب "مستاء جدا" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيرا إلى إسبانيا تحديدا.

وأضاف روبيو لصحفيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد.. حسنا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذا؟ هذا سؤال منطقي جدا".

وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".

وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلف، الذي يضم 32 دولة، المشاركة في حرب إيران، لكن كثيرا من الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها بالسماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي والقواعد على أراضيها.

وتفاقمت المخاوف الأوروبية أيضا بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمرك، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.