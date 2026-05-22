ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر قولها إن كاليب فازكيز (18 عاما) غادر مركز "بارك" للعلاج النفسي صباح اليوم السابق للهجوم، قبل أن ينفذ مع كاين كلارك (17 عاما) الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وبحسب المصادر ذاتها، كان قد صدر بحق فازكيز أيضا أمر تقييد يتعلق بحيازة الأسلحة النارية، بعدما أجرت الشرطة العام الماضي زيارة تفقدية لمنزله في مدينة تشولا فيستا للاطمئنان على وضعه.

وجاءت تلك الزيارة عقب اتصال برقم الطوارئ 911 عام 2025 أبلغت فيه السلطات بمنشورات مقلقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما كلارك، فقد تلقّت السلطات أيضا بلاغا بشأنه، بعدما اتصلت والدته برقم الطوارئ صباح يوم الهجوم، عقب مغادرته المنزل حاملا أسلحة كانت موجودة داخله.

ورغم أن السلطات كانت قد رصدت الشابين سابقا، فإنهما تمكنا من التوجه إلى المركز الإسلامي في سان دييغو وقتل 3 أشخاص قبل الفرار إلى حي مجاور.

وفي وقت لاحق، أقدم الاثنان على الانتحار داخل سيارة الهروب الخاصة بهما، كما تركا خلفهما بيانا صادما مليئا بالكراهية قبل تنفيذ الهجوم، تضمن إشادة بأدولف هتلر وعدد من منفذي المجازر الجماعية.

وتضمن البيان آراء عنصرية ومهينة استهدفت مجموعات عدة، بينها المسلمون، إضافة إلى حديث عن رغبتهما في إشعال "حرب عرقية شاملة" تؤدي إلى انهيار المجتمع.

وذكرت الشرطة أن الشابين "أبديا تطرفاً عبر الإنترنت"، وكانا يرتديان رموزا نازية ونقشا عبارات عنصرية على معداتهما.

وأضاف المسؤولون عن إنفاذ القانون خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنهما "لم يميزا في كراهيتهما بين أحد وآخر"، مشيرين إلى ضبط أكثر من 30 قطعة سلاح وقوس نشاب قد تعود إلى المشتبه بهما.

وتم التعرف على الضحايا الثلاثة وهم منصور كازيها، ونادر عوض، وحارس الأمن أمين عبد الله، الذي أشادت السلطات بدوره في الحد من عدد الضحايا.

وقال قائد شرطة سان دييغو سكوت وول: "نعتقد أن حارس الأمن تمكن على الأقل من المساعدة على حصر الوضع في المنطقة الأمامية من المسجد وتقليل حجم الخسائر".