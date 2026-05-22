وكان مجلس النواب قد حدد موعدا للتصويت على قرار سلطات الحرب، الذي قدمه الديمقراطيون، والذي من شأنه تعطيل حملة ترامب العسكرية على إيران، ولكن عندما أصبح واضحا أن الجمهوريين لن يملكوا الأغلبية لهزيمة مشروع القانون، رفض قادة الحزب الجمهوري إجراء تصويت عليه.

وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، الذي رعى مشروع القانون: "لقد كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية".

ويعمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ أيضا على ضمان امتلاكهم الأصوات اللازمة لرفض قرار آخر بشأن سلطات الحرب طرح للتصويت النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أيّد أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري مشروع القرار وغاب ثلاثة آخرون عن التصويت.

وأظهرت الإجراءات التي اتخذها قادة الكونغرس أن الجمهوريين يكافحون للحفاظ على الدعم السياسي لتعامل ترامب مع الحرب، ويبدي أعضاء في الحزب الجمهوري استعدادا متزايدا لتحدي الرئيس بشأن هذا الصراع.

وأبلغ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس الصحفيين أنه تم تأجيل التصويت لمنح المشرعين الغائبين فرصة للتصويت.

ولم يجب رئيس مجلس النواب مايك جونسون على أسئلة الصحفيين أثناء خروجه من قاعة مجلس النواب.