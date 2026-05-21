تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".
وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب: "لا نريد رسوم عبور على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي.
ويعد الحصول على اليورانيوم من بين الأهداف الرئيسية لترامب في حربه على إيران.
وقال مصدران إيرانيان كبيران لرويترز إن الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم، الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة نووية، إلى الخارج.