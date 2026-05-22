وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ‌ولا نريده. ‌ربما ⁠ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب: "لا نريد رسوم عبور على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي.

ويعد الحصول ⁠على ‌اليورانيوم من بين ⁠الأهداف الرئيسية لترامب في حربه على ⁠إيران.

وقال مصدران إيرانيان ​كبيران لرويترز ⁠إن ​الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم ​نقل اليورانيوم، الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع ​أسلحة ‌نووية، إلى الخارج.