وأضاف روبيو في في تصريحات للصحفيين أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى إيران مساء الأحد، في إطار الجهود الجارية المتعلقة بالمفاوضات.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "النظام الإيراني متصدع".

وعبر روبيو عن أمله في أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران الى اتفاق لإنهاء الحرب

وشدد على أن الإدارة الأميركية تفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه أشار إلى أن "لدى الرئيس (دونالد ترامب) خيارات أخرى في حال تعذر ذلك".

وفي سياق متصل، قال روبيو إن نظام تحصيل الرسوم في مضيق هرمز "سيجعل الاتفاق الدبلوماسي غير ممكن".

وانتقد وزير الخارجية الأميركي حلف شمال الأطلسي لرفضه "القيام بأي شيء" بشأن إيران.

وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يشعر بخيبة أمل كبيرة في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن واشنطن "تتساءل عن الجدوى من بقائها في الحلف".

وتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى ملفات دولية أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ترغب في بيع الطاقة" وأنها وصلت إلى "مستويات إنتاج قياسية"، كما أكد أن واشنطن "ستعمل بشكل كبير مع فنزويلا بشأن الطاقة".

كما أكد أن الولايات المتحدة تسعى لمنع وصول فيروس الإيبولا إلى أراضيها، وأنها مستعدة لمساعدة الدول في هذا المجال.