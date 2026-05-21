ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله: "حصلنا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس شي جين بينغ سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية قريباً".

وأضاف مسؤول حكومي آخر أن هناك احتمالاً كبيراً لقيام شي بزيارة إلى بيونغيانغ في أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي للعاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي، والزيارات الأخيرة التي قام بها فريق الأمن والمراسم التابع للرئيس الصيني إلى بيونغيانغ، والتي تُعد عادةً مؤشراً تحضيرياً لزيارة رئاسية.

يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب، خلال لقائه مع وانغ يي، عن استعداده لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التواصل الاستراتيجي مع بكين، مستذكراً زيارته إلى الصين العام الماضي.

ويحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لتوقيع معاهدة شاملة للتعاون والصداقة، وهي مناسبة يُتوقع أن تُستغل لتجديد الالتزام بالعلاقات الثنائية في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

وفي سياق متصل، أشار مصدر حكومي منفصل إلى أن الرئيس الصيني قد يسعى للعب دور وساطة لتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما كشف المصدر نفسه أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، خلال زيارته الرسمية إلى الصين في يناير الماضي، طلب من شي جين بينغ المساعدة في الوساطة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وهو ما لقي ترحيباً إيجابياً من الجانب الصيني.