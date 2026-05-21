وبدأ البوليفيون التظاهر وإقامة حواجز على الطرق قبل ثلاثة أسابيع للمطالبة بزيادة الرواتب وتوفير إمدادات وقود مستقرة واتخاذ تدابير للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 40 عاما.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة تخللتها دعوات إلى استقالة باز، بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

واتهمت الحكومة المتظاهرين بمحاولة القيام بـ"انقلاب"، لكن باز تبنى نبرة تصالحية في أول تصريحاته للصحافة منذ نحو أسبوع وقال الأربعاء: "نحن نحتاج إلى إعادة تنظيم مجلس الوزراء بحيث يكون قادرا على الاستماع"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه سيقوم أيضا بإنشاء "مجلس اقتصادي واجتماعي" للسماح لمجموعات السكان الأصليين والمزارعين وعمال المناجم وغيرهم من العمال الذين نزلوا إلى الشوارع، بإبداء رأيهم في السياسة الحكومية.

لكنه أصرّ على أنه لن "يتفاوض مع مخربين" في إشارة إلى أعمال النهب والحرق التي شوهت الاحتجاجات الجماهيرية في لاباز الإثنين، مع تأكيد أن "بابه مفتوح دائما لأولئك الذين يحترمون الديمقراطية".

واتهم وزير الخارجية فرناندو أرامايو المتظاهرين بمحاولة "تقويض النظام الديمقراطي".

وأدى انتخاب باز المدعوم من الولايات المتحدة، إلى وضع حد لعقدين من الحكم الاشتراكي الذي أطلقه مزارع الكوكا الأصلي إيفو موراليس.

وتتّهم حكومة باز موراليس، المطلوب بتهمة الاتجار بقاصر، بتأجيج الاضطرابات الأخيرة.