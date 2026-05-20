وقالت الرئاسة التركية في بيان "قال رئيسنا إنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار ‌في منطقة الصراع في منطقتنا تطورا ‌إيجابيا، وأنه ⁠يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل معقول للقضايا الخلافية".

وأضافت أن أردوغان وصف استعادة الاستقرار في سوريا بأنه "مكسب مهم" للمنطقة، مشيرا إلى أنه حثّ ⁠على اتخاذ ‌خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان وسط استمرار القتال بين ⁠إسرائيل وجماعة حزب الله.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ⁠ترامب بأن الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي، المقرر عقدها في أنقرة في يوليو، مستمرة وأن تركيا ⁠تعمل على أن يكون الاجتماع "ناجحا من جميع الأوجه".

وأضافت الرئاسة التركية أن الزعيمين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، قال ترامب: "أجريت مكالمة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أليس من الجيد أن تكون لديك علاقات مع بعض الأشخاص الأقوياء؟ إنه رجل قوي، ولدي علاقة معه لا يملكها أي شخص آخر".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه ‌كان ولا يزال حليفا قويا للغاية. بعض الناس يشككون في ذلك، لكنني أعتقد أنه حليف رائع دوما".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم ‌الأربعاء إن ‌الولايات ‌المتحدة ⁠مستعدة للانتظار بضعة ⁠أيام ‌للحصول ⁠على "الرد ⁠المناسب" من ⁠إيران.

وأوضح ترامب أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق.

وأوقف ترامب العلميات العسكرية التي أطلق عليها ⁠اسم "الغضب الملحمي" قبل نحو ستة أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين.

وذكر ترامب أنه كان على وشك الأمر بشن مزيد من الهجمات، لكنه أرجأها لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء المفاوضات.

وصرّح ترامب للصحفيين قائلا: "نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث".

وشدد على أنه: "سنمنح الأمر فرصة. لست في عجلة من أمري. في الظروف المثالية، أود أن أشهد مقتل بعض الأشخاص بدلا من مقتل كثيرين. يمكننا فعل الأمر في كلتا الحالتين".

وقدمت إيران مقترحا جديدا للولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن ما تقوله علنا عن مضمونه تكرار لبنود ‌رفضها ترامب من قبل، بما يشمل السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن أضرار الحرب ‌وإلغاء العقوبات والإفراج عن أصول وأموال مجمدة وسحب القوات الأميركية ⁠من المنطقة.