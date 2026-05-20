وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه جرى تفتيش السفينة "إم تي سيليستيال سي" وإعادة توجيهها، بعد الاشتباه في توجهها نحو ميناء إيراني.

وتُعد هذه الحادثة خامس عملية من هذا النوع على الأقل منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ما وُصف بأنه حصار على الموانئ الإيرانية.

وصعد الجيش على متن الناقلة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه أرجأ شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وفرض الجيش الأمريكي حصاره على الموانئ والسواحل الإيرانية، وقام بالاستيلاء على السفن المرتبطة بطهران في أماكن أبعد.

وقال الجيش الأمريكي إن 1550 سفينة من 87 دولة تقطعت بها السبل حاليا في الخليج العربي.