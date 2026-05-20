وكرر ترامب في كلمة ‌ألقاها في حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل الأميركية عبارة "إما هذا أو ذاك" التي دأب على ‌استخدامها منذ إعلانه وقف إطلاق النار قبل ستة أسابيع.

وأضاف ترامب: "سنرى ما سيحدث. لقد ضربناهم بقوة شديدة. وقد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر- ‌لكن ربما لا ".

وأوضح الرئيس الأميركي للطلاب ⁠العسكريين: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمر بسيط للغاية".

وقال إن القوة العسكرية الإيرانية تلاشت إلى حد كبير، ⁠وإن السؤال الوحيد ‌هو ما إذا كانت الولايات ⁠المتحدة ستعود لإنهاء المهمة أم أن إيران ستوقع ⁠اتفاقا.

وتابع: "لقد ضاع كل شيء. ضاع أسطولهم البحري. ضاعت قواتهم الجوية. ضاع ⁠كل شيء تقريبا. والسؤال الوحيد هو: هل نذهب وننهي الأمر؟ هل سيوقعون على وثيقة؟ لنرَ ما سيحدث".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق اليوم بأن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، وهدد بشن هجمات ‌إضافية ما لم توافق إيران على اتفاق بشأن برنامجها النووي.