وجاءت الخطوة البلجيكية عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" أثناء احتجازهم، حيث بدا بعضهم راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، فيما انحنت رؤوسهم نحو الأرض.

ويُظهر الفيديو عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز احتجاز داخل إسرائيل، بينما ظهر بن غفير ملوحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا "تحيا إسرائيل" أمام أحد الناشطين المقيّدين.

كما أظهر المقطع الوزير الإسرائيلي وهو يشكر عناصر من القوات الإسرائيلية بعد دفع ناشطة أرضا بعنف، إثر هتافها "الحرية لفلسطين" أثناء مروره بالقرب منها.

وفي السياق، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طريقة تعامل بن غفير مع ناشطي الأسطول، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بالإسراع في ترحيلهم.

وقال نتنياهو، في بيان، إن "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها"، مضيفا أنه أوعز إلى الجهات المعنية بـ"ترحيل المحرّضين في أسرع وقت ممكن".