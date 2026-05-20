وقال ترامب للصحفيين بشأن إيران: "سنمنح فرصة أخيرة (للتفاوض)، ولستُ في عجلة من أمري".

وتابع الرئيس الأميركي: "تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها".

وفي وقت سابق، قال ترامب، الثلاثاء، لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران.

وأضاف ترامب: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".

وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الإدارات السابقة "لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية".