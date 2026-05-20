وقال نتنياهو، في بيان، إن "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها"، مضيفا أنه أوعز إلى الجهات المعنية بـ"ترحيل المحرّضين في أسرع وقت ممكن".

وجاء تصريح نتنياهو عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" وهم محتجزون، حيث بدا بعضهم راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم منحنية إلى الأرض.

ويظهر الفيديو عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية، قبل نقلهم إلى مركز احتجاز داخل إسرائيل، حيث ظهر بن غفير ملوّحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا "تحيا إسرائيل" أمام أحد الناشطين المقيّدين.

كما أظهر المقطع الوزير الإسرائيلي وهو يشكر عناصر القوات الإسرائيلية بعد دفع ناشطة أرضا بعنف، إثر هتافها "الحرية لفلسطين" أثناء مروره بالقرب منها.