وأوردت الصحيفة هذا الخبر الذي لم يتسن لوكالة "فرانس برس" التحقق بصورة مستقلة من صحته بالتزامن مع قمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في بكين.

ولم تحصل "فرانس برس" على تعليق فوري من جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" لدى استفسارها عن الموضوع.

وأوضحت "دي فيلت" التي لم تكشف عن أجهزة الاستخبارات الأوروبية التي تقف وراء هذه المعلومات، أن مئات الجنود الروس شاركوا في أواخر عام 2025 في برامج تدريب نفذها الجيش الصيني في 6 مواقع عسكرية مختلفة في الصين.

واضافت أن هذه البرامج شملت "استخدام الأنظمة المسيّرة، والإجراءات الإلكترونية المضادة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى محاكاة معارك حديثة".

وكان الجنود الروس المشاركون في هذه البرامج من رتب عسكرية وفئات عمرية مختلفة، وكان بينهم أفراد في وحدة النخبة الروسية "روبيكون" المتخصصة في الطائرات المسيّرة.

وعقب انتهاء البرنامج التدريبي، شارك عشرات منهم مطلع عام 2026 في القتال في أوكرانيا، وتولى بعضهم مناصب قيادية، بحسب "دي فيلت".

وأكد رئيس لجنة الرقابة على أجهزة الاستخبارات في البوندستاغ مارك هنريخمان في تصريح لصحيفة "هاندلزبلات" أن "التعاون تزايد بين موسكو وبكين، سواء في المجال العسكري أو في المجال الاقتصادي" منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأشارت "دي فيلت" إلى أن موسكو دربت أيضا بسريّة تامة نحو 600 جندي صيني العام المنصرم، في مجالات تتعلق خصوصا بـ"القوات المدرعة والمدفعية والهندسة العسكرية والدفاع الجوي".

كذلك تتبادل موسكو وبكين معلومات عن الأسلحة الغربية الصنع المستخدمة في أوكرانيا، ولا سيما أنظمة راجمات الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، وفقا للصحيفة.