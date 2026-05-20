يُذكر أن منظومة المدفعية الصاروخية عالية الحركة (هيمارس) هي منصة إطلاق تُثبت على ظهر شاحنة عسكرية، ويمكن إخراجها بسرعة من مواقع الاختباء لإطلاق صواريخها، ثم الانتقال سريعا إلى موقع جديد لتفادي نيران الرد المضاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس تكتسب تكتيكات ما يُعرف بـ"أطلق وانسحب" أهمية متزايدة مع انتشار الطائرات المسيرة فوق ساحة المعركة، مما يجعل المواقع الثابتة أكثر عرضة للاستهداف.

وقد تم استخدام هذه المنظومة من جانب القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، وقالت القيادة المركزية الأميركية مؤخرا إنه تم استخدامها في الهجوم الافتتاحي على إيران، حيث أطلقت صاروخا جديدا موجها بدقة يمكنه الوصول إلى أهداف تبعد مئات الأميال".

وهذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في منطقة المحيط الهادئ، حيث تأمل الولايات المتحدة في ردع احتمال غزو صيني لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ولم تستبعد استعادتها بالقوة.

ويمكن لأنظمة "هيمارس" المزودة بأحدث الصواريخ أن تصل بسهولة إلى أهداف في مضيق تايوان بين تايوان والبر الرئيسي الصيني، إذا تم نشرها في اليابان أو على جزر أخرى قريبة.