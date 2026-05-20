وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إن قواتها تلقت تدريبا على الوصول بالوحدات إلى "أعلى مستويات الجاهزية القتالية لاستخدام ‌الأسلحة النووية".

وجاءت المناورة التي تستمر 3 أيام وبدأت الثلاثاء في روسيا ‌وبيلاروسيا ‌في وقت تواجه فيه موسكو ما وصفته بأنه "كفاح وجودي" مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وحذر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، من أن مخاطر ‌الاشتباك المباشر بين روسيا وحلف ‌شمال ⁠الأطلسي زادت بسبب ما قال إنه تصاعد في لهجة التصريحات في عواصم أوروبية عن "تهديد وشيك بحرب محتدمة" مع روسيا، ووصف ⁠تبعات مثل ‌هذا الاشتباك بأنها قد تكون "كارثية".

وذكرت وزارة الدفاع أن ⁠التدريبات على الأسلحة النووية، التي تجرى بمشاركة 64 ⁠ألف جندي وأكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ و140 طائرة و73 سفينة و13 غواصة، ⁠ستشمل التدريب على إجراءات إطلاق أسلحة نووية روسية تكتيكية في بيلاروسيا.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن روسيا تستخدم أسلحة من طراز (إسكندر-إم) ضد القوات الأوكرانية. ونشرت كذلك منصات إطلاق صواريخ من هذا الطراز في كالينينغراد من قبل ونشرتها أيضا ‌في بيلاروسيا لتضع أوكرانيا وعدة دول من حلف شمال الأطلسي في مداها.