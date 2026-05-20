وأضاف ترامب: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".

وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الإدارات السابقة "لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية".

وذكر موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إن ترامب منح إيران "بضعة أيام فقط" لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع.

ومن جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في ⁠محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية.

وتابع فانس قائلا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق".

وأوضح فانس أنه تحدث للتو مع ‌الرئيس ترامب، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع ‌إيران من امتلاك سلاح ‌نووي.

وشدد فانس قائلا: "نريد إبقاء ‌عدد الدول التي تمتلك أسلحة ‌نووية محدودا، ولهذا ⁠السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

ووفقا لفانس "يمكننا استئناف الحملة العسكرية على إيران"، مضيفا أن ترامب "طلب التفاوض مع إيران بحزم".

واعتبر فانس أن "المواقف الإيرانية متضاربة، والقيادة السياسية في طهران تعاني من الانقسام".

وأكد فانس أنه "على إيران التفاوض مع واشنطن بنية حسنة. أعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق لكننا لن نعرف ذلك حتى نوقّعه".

والإثنين أعلن ترامب أنه قرر تأجيل الهجوم الذي كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء، بعد اتصالات مع دولة الإمارات والسعودية وقطر.

وحسبما قال ترامب فإن التأجيل سيكون "لمدة يومين أو 3 أيام"، وأن "إسرائيل أُبلغت بذلك".