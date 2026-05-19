وأدان المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محيط محطة براكة النووية.

وقال أبو شهاب في جلسة مجلس الأمن، إن استهداف المنشآت النووية السلمية "أمر مشين".

واعتبر أن "الاعتداء على محيط محطة براكة النووية يشكّل تصعيدا خطيرا"، مشددا على أن محطة براكة النووية "تتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن".

واختتم المندوب الإماراتي قائلا إن "حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة".

ومن جانبه، أكد المندوب البحريني لدى مجلس الأمن الدولي جمال فارس الرويعي:

- نتضامن مع دولة الإمارات وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي.

- سياسة إيران قائمة على التهور وتهدد سلاسل الإمداد العالمية.

- تكرار الهجمات يعكس نهجا متعمّدا لتقويض الاستقرار وزعزعة الثقة بأمن المنطقة.

- إيران تقوم بسياسة ممنهجة للاعتداء على دول المنطقة.

- الهجمات الأخيرة ترتب مسؤوليات كبيرة على مجلس الأمن الدولي.

- استهداف محطة براكة النووية في الإمارات تطور خطير يهدد السلم والأمن.

- ندين بشدة الهجوم بالمسيرات على محطة براكة في دولة الإمارات.

- ندعو لوقف كل الأعمال العدائية ووقف تمكين "الوكلاء" من تقويض الاستقرار.

وبدوره قال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن "محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية"، مضيفا أن "الهجمات على محيط محطة براكة في الإمارات لم تؤدي إلى تضرر المنشأة".

وأشار والتز إلى أن إيران "تعتمد سلوكا متهورا من أجل حيازة السلاح النووي".

وشدد قائلا: "لن نتهاون مع الانتهاكات الإيرانية للسلامة النووية. على إيران وقف هجمات وكلائها على دول الجوار".

أما المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي، فقال إن "استهداف المنشآت في الخليج العربي أمر غير مقبول"، مؤكدا رفض بلاده "استهداف منشآت الطاقة النووية المدنية"، واعتبار ذلك "أمرا غير مقبول".

وأكد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن وقوف لندن إلى جانب دولة الإمارات في حماية سيادتها، مضيفا أنه "على إيران وقف كل هجماتها بما فيها مضيق هرمز".

واعتبر مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أن الهجمات على المنشآت تهدد السلامة النووية في المنطقة.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إلى ضبط النفس وعدم استهداف أي منشآت نووية والالتزام بقواعد السلامة النووية.

ووصف غروسي استهداف المنشآت النووية السلمية بـ "التطور الخطير".