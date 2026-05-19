ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إن ترامب منح إيران "بضعة أيام فقط" لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أمني أميركي قوله: "يبدو أن ترامب يعتزم اتخاذ قرار (قريبا جدا) بشأن استئناف حرب إيران.

وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأميركي فإن "الاستعدادات الأميركية الإسرائيلية المشتركة لاستئناف الحرب ضد إيران قد اكتملت".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض عقدا اجتماعا الثلاثاء لبحث احتمال شنّ هجوم على إيران.

والإثنين أعلن ترامب أنه قرر تأجيل الهجوم الذي كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء، بعد اتصالات مع دولة الإمارات والسعودية وقطر.

وأضاف ترامب أن التأجيل سيكون "لمدة يومين أو 3 أيام"، وأن "إسرائيل أُبلغت بذلك".

وأوضح الرئيس الأميركي إنه "كان على بعد ساعة من إصدار الأمر بالهجوم"، لكنه "مستعد لمنح بضعة أيام للمفاوضات".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن الاستعدادات العسكرية في أوج تقدمها منذ وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، لوحظ تحرك غير معتاد لطائرات نقل أميركية إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، في رحلات يعتقد أنها تنقل المزيد من الأسلحة والذخائر إلى المنطقة.