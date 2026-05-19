وقال عدي، في مقابلة أجريت معه بعد ساعات من إطلاق النار في المركز الإسلامي بسان دييغو، إنه سمع وابلا من طلقات نارية قادمة من خارج جدران المجمع.

وأضاف أنه وزملاؤه في الفصل جرى توجيههم بسرعة إلى خزانة حيث تكدسوا معا، وهم يرتجفون من الخوف في وقت دوت فيه 12 إلى 16 طلقة نارية أخرى.

وروى الصبي أن في وقت ما بعد توقف إطلاق النار، سمعوا عناصر من فريق التدخل السريع التابع للشرطة يصرخون من خارج الفصل "حسنا، افتحوا"، ثم فتحوا الباب.

وقال إن أثناء مرافقة الشرطة لهم إلى خارج المبنى "رأينا أشياء كثيرة سيئة، أشخاصا على الأرض، نعم، أشياء سيئة"، مستخدما تعبير أقر بأنه يشير إلى جثث الضحايا.

وأضاف "كانت ساقاي ترتعشان، ويداي ورأسي يؤلماني بشدة".

وقالت الشرطة إن 3 رجال لهم صلة بالمركز، من بينهم حارس أمن تنسب إليه السلطات الفضل في الحد من سقوط مزيد من القتلى والمصابين، قُتلوا بالرصاص خارج المسجد على يد شابين مشتبه بهما، قبل أن يُقدما في وقت لاحق على إنهاء حياتهما على بعد عدة شوارع من الموقع.

وأعطى والدا عدي الإذن لابنهما، وهو مولود في الولايات المتحدة وأحد أقارب موظف في رويترز ، بإجراء مقابلة وأن يروي التجربة بكلماته الخاصة ويذكر اسمه.

وعند خروجه من مخبئه بعد توقف إطلاق النار، قال عدي إنه شاهد الشرطة تكسر باب أحد الغرف الدراسية المجاورة، في حين كانت فرق التدخل السريع تمشط المكان غرفة تلو الأخرى.

وقال الصبي: "طلبوا منا رفع أيادينا وتشكيل صف طويل"، مضيفا أنه رأى مجموعة من الطلاب الأصغر سنا تصطف في صف آخر تمهيدا لإجلائهم، قبل أن يُقتاد هو وزملاؤه إلى خارج المكان.

وقالت السلطات في وقت لاحق إن المسلحين لم يدخلا مجمع المسجد أبدا، وإنه جرى حصر جميع الطلاب في المركز الإسلامي وتسبب هذا العنف المسلح في صدمة خاصة لوالدة عدي، التي فرت من غزة إلى الولايات المتحدة عام 2006، وهو العام الذي شهد اشتباكات استمرت شهورا بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في القطاع الساحلي. وهاجر والده من الأردن إلى الولايات المتحدة في عام 2015.