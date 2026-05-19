وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركيف.

وجاء في البيان: "في مقاطعة خاركوف، سيطرت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، على قرية فولخوفكا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 40 جنديا و12 مركبة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع، ومحطة حرب إلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.

يشار إلى أن سلاح الجو الأوكراني قال، في بيان عبر تلغرام في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 180 من أصل 209 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.