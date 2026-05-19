وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريباً حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية، وأساطيل الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين تشارك في المناورات.

وأوضح البيان أنه "سيشارك في التمرين ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ استراتيجية".

وبحسب بيان الدفاع فإنه "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد على 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".