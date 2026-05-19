ويرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية الأربعاء تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. بحسب الكرملين

وقال الكرملين إن الزيارة ستشهد توقيع إعلان مشترك وعشرات الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والبنية التحتية.

ويتصدر ملف الطاقة جدول الأعمال، خصوصا مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"، الذي تسعى روسيا إلى تنفيذه لتوسيع صادراتها من الغاز إلى الصين.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين.