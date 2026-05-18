وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، قائلا: "إنه تطور إيجابي للغاية، لكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقرراعلى إيران، في ظل ما وصفه بـ"مفاوضات جادة" جارية حالياً مع طهران.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه قرر إرجاء الضربة لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وأشار ترامب إلى أن قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أبلغوه بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة، وأنه استجاب لهذه التقديرات بإرجاء العملية العسكرية.