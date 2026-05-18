وقالت الشرطة في منشور على منصة "إكس": "تم تحييد التهديد في المركز الإسلامي"، بعدما كانت قد دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها إلى الموقع عقب ورود بلاغات عن إطلاق نار.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية عشرات سيارات الشرطة وهي تطوق المنطقة، فيما شوهد عناصر أمن مدججون بالسلاح يفتشون أرجاء المجمع.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما أفادت المعلومات الأولية بمقتل اثنين من المشتبه بهم.

ولم تصدر السلطات حتى الآن حصيلة رسمية نهائية للضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث.