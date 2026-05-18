وقالت مصادر إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته أطلق النار أولا داخل مطعم، فأردى مالكه وموظفا فيه قتيلين وأصاب عددا من الزبائن.

وخلال فراره أطلق النار مجددا، فقتل رجلين آخرين.

ووقع الحادث في محاذاة طريق على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مرسين.

وأضافت وسائل إعلام أن أحد الضحايا راع كان يقود قطيعه قرب المطعم حيث أطلق المشتبه به النار.

وذكرت أن مطلق النار شاب عمره 17 عاما.

وأظهرت مشاهد عرضها الإعلام المحلي مروحية تحلق فوق المنطقة بحثا عن المشتبه به، إضافة الى سيارات إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى مجاور.

وفي أبريل الماضي، أطلق فتى (14 عاما) النار في مدرسة شرقي تركيا، مما أسفر عن مقتل 9 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، إضافة إلى معلمة.