وأضافت أن العمليات لم تسفر عن ‌إصابات في صفوف القوات الأميركية أو النيجيرية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب ‌ونظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم "داعش"، في عملية نفذتها ‌قوات ⁠أميركية ونيجيرية شمال شرق البلاد، السبت.

وأضاف تينوبو أن القوات النيجيرية عملت بتنسيق وثيق ⁠مع الجيش الأميركي، ‌في ما وصفها بـ"عملية ⁠مشتركة جريئة تسدد ضربة قوية لصفوف تنظيم داعش".

وشكر ترامب الحكومة النيجيرية على اشتراكها ⁠في العملية.

واتهم الرئيس الأميركي نيجيريا من قبل بعدم حماية المسيحيين من المسلحين المتشددين.

وتعاني ولاية بورنو النيجيرية منذ 17 عاما تمردا تشنه جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش-ولاية غرب إفريقيا"، ​مما ‌أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليونين.