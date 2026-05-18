ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المشروع يهدف إلى حماية الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض من الأضرار التي قد تتسبب بها المروحيات الرئاسية الجديدة من طراز «في إتش-92 إيه باتريوت»، المعروفة باسم «مارين وان».

تجديدات واسعة داخل البيت الأبيض

وبحسب التقرير، أشرف ترامب شخصياً على عدد من مشاريع التطوير داخل البيت الأبيض، شملت إعادة تصميم المكتب البيضاوي، وتعبيد حديقة الورود، وإنشاء ممر من الجرانيت الأسود بمحاذاة الجناح الغربي، إضافة إلى تركيب ساريتين ضخمتين للعلم الأميركي.

كما تضمنت الخطط هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال لبناء قاعة رقص خاصة بمساحة تصل إلى 90 ألف قدم مربع.

مخاوف من أضرار المروحيات الجديدة

وأوضحت المصادر أن المروحيات الجديدة أقوى بكثير من الطراز القديم «في إتش-3 دي سي كينغ»، ما يثير مخاوف من تسبب عوادمها ومحركاتها بأضرار مباشرة للعشب في الحديقة الجنوبية، خصوصاً خلال فترات الطقس الحار والجاف.

وتنتج الطائرتان شركة Lockheed Martin عبر فرعها «سيكورسكي»، فيما تتمتع المروحية الجديدة بقدرة تحميل إضافية تصل إلى 6200 رطل مقارنة بالطراز القديم.

تأجيل إحالة الأسطول القديم للتقاعد

وأشار التقرير إلى أن التأخر في تشغيل المروحيات الجديدة داخل البيت الأبيض أجبر سلاح مشاة البحرية الأميركي على إبقاء أسطول «في إتش-3 دي» في الخدمة لفترة أطول من المخطط لها.

وكانت وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تشير إلى نية إخراج هذه الطائرات من الخدمة خلال العام الجاري، إلا أن الخطط الحالية ترجّح استمرار تشغيلها حتى عام 2027 على الأقل.

مهبط جديد في مارالاغو

وفي خطوة موازية، يدرس ترامب أيضاً إنشاء مهبط للطائرات المروحية في منتجعه الخاص «مارالاغو» بولاية فلوريدا، وسط مناقشات داخل مجلس مدينة بالم بيتش للإبقاء على المهبط بصورة دائمة بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأميركي.