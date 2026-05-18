وقالت وزارة الأمن العام الصينية، بحسب وكالة «شينخوا»، إن أجهزة الشرطة ستواصل ملاحقة المخالفات المرتبطة بالطائرات المسيّرة وفقاً للقانون.

وحذرت الوزارة من أن تقديم خدمات لإزالة قيود الارتفاع أو تعطيل مناطق حظر الطيران للطائرات المسيّرة قد يندرج ضمن جرائم جنائية.

وكشفت السلطات الصينية عن 10 قضايا استخدمت فيها وسائل تقنية للتحايل على أنظمة التحكم، عبر تجاوز حدود الارتفاع أو التلاعب بإعدادات الحمولة المحددة من الشركات المصنعة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت الوزارة أن جميع المتورطين خضعوا لإجراءات جنائية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وأشار خبراء إلى أن إزالة قيود الارتفاع قد تسمح للطائرات المسيّرة بدخول مسارات الطيران المدني والتسبب بحوادث خطيرة، كما أن تعطيل القيود الجغرافية قد يؤدي إلى اختراق مناطق عسكرية أو محظورة، بما يهدد أمن الدولة وتسريب معلومات حساسة.