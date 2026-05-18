وبحسب تقرير إعلامي، أمضى ترامب مساء الأحد في نشر سيل من الصور والفيديوهات المعدلة بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال"، بالتزامن مع هجمات حادة شنها ضد خصومه السياسيين.

وفي إحدى الصور، ظهر ترامب جالساً داخل مركز قيادة مستقبلي يطل على الأرض من الفضاء، بينما يضغط على زر أحمر، وخلفه شاشة تعرض سحابة نووية عملاقة وكلمات "تم تدمير الهدف".

كما أعاد نشر الصورة نفسها مع عبارة "القوة الفضائية"، في إشارة إلى الفرع العسكري الذي أنشأه خلال ولايته الأولى.

ونشر ترامب أيضاً صوراً أخرى ظهر فيها وهو يقود معركة فضائية بين أقمار صناعية، أو يسير أمام تشكيلات من الروبوتات العسكرية، إضافة إلى صورة تجمعه مع كائن فضائي عارٍ في ما بدا أنه موقع عسكري.

وأشار التقرير إلى أن البيت الأبيض لم يرد على طلبات التعليق بشأن هذه المنشورات، التي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجلبت منشورات الرئيس الأميركي عاصفة من ردود الأفعال والتعليقات المتنوعة والتساؤلات عن مغزاها.