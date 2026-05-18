وقالت الوكالة بعد جمع البيانات إن معظم الطائرات المسيرة تم إسقاطها في 13 و17 مايو، إذ تم تدمير 572 و1054 طائرة على الترتيب.

وقال مسؤولون محليون يوم الأحد إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، منهم 3 في منطقة موسكو، بعد أن شنت أوكرانيا أكبر هجوم ليلي بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ أكثر من عام.

استهداف أوديسا بمسيرات وصواريخ

في كييف، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الإثنين إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد.

وفي أوديسا التي تضم أحد أهم موانئ التصدير على البحر الأسود، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرجي ليساك على تلغرام إن الطائرات المسيرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل يبلغ من العمر 59 عاما.

وفي سياق منفصل، أفاد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانجا عبر تلغرام بإصابة 3 أشخاص جراء قصف صاروخي روسي لمدينة دنيبرو في جنوب شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين عمدا.