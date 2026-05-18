وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام الطائرتين في الجو قبل سقوطهما واندلاع النيران فيهما، بينما شوهدت مظلات الطيارين تهبط بسلام إلى الأرض.

وأكد منظمو عرض "غان فايتر سكايز" وقوع الحادث قرب قاعدة ماونتن هوم الجوية، مشيرين إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع وفتحت تحقيقا في ملابساته.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الطائرتين من طراز بوينغ إي إيه-18 جي غراولر، وهما مخصصتان لمهام الحرب الإلكترونية وتتبعان للبحرية الأميركية.

وأدى الحادث إلى إلغاء العرض الجوي وإغلاق القاعدة مؤقتا إلى حين انتهاء عمليات الإنقاذ وبدء التحقيق الرسمي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.