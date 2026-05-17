وافتتح ترامب الفعالية بكلمة مصورة، فيما شارك في الحدث وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رجال دين إنجيليين وقادة دينيين محافظين.

وأقيم التجمع في "ناشونال مول" ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "بارك الله أميركا" و"أحبوا يسوع"، فيما ارتدى كثيرون قبعات تحمل شعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".

وقال المنظمون إن الفعالية تهدف إلى التأكيد على القيم المسيحية التي قامت عليها الولايات المتحدة، بينما رأى منتقدون أنها تعكس تنامي نفوذ القومية المسيحية داخل مؤسسات الحكم الأميركية.

ويحظر الدستور الأميركي إنشاء دين رسمي للدولة، لكنه يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.