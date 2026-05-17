وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء"، مضيفا: "الوقت ثمين".

يأتي هذا التصعيد في وقت تراوح فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مكانها، رغم جهود دبلوماسية تقودها باكستان وعدد من الأطراف الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن الرد الأميركي الأخير على مقترحات طهران لم يتضمن "أي تنازلات ملموسة"، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط، وأن تنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

كما أفادت التقارير بأن واشنطن رفضت الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج أو تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب الأخيرة.

وفي طهران، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة زعزعت استقرار الشرق الأوسط.