وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 556 مسيرة خلال الليل و30 أخرى خلال النهار، في هجوم طال 14 منطقة روسية.

وفي منطقة موسكو، قتلت امرأة في بلدة خيمكي، كما لقي رجلان مصرعهما في قرية شمال شرق العاصمة، أحدهما يحمل الجنسية الهندية، بحسب السلطات المحلية والسفارة الهندية في موسكو. وأصيب 12 شخصا، معظمهم من العمال، في موقع بناء قرب مصفاة نفطية.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 80 مسيرة فوق العاصمة، مشيرا إلى أن إنتاج مصفاة موسكو للنفط لم يتأثر رغم الأضرار التي لحقت بثلاثة مبانٍ سكنية.

وفي منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، قتل رجل إثر استهداف شاحنة بمسيرة أوكرانية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم "مبرر تماما"، مؤكدا أن كييف تملك الحق في استهداف منشآت النفط والصناعات العسكرية الروسية ردا على الضربات المتواصلة ضد المدن الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجوم استهدف مصفاة موسكو للنفط ومستودعات وقود ومنشآت لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة المستخدمة في إنتاج الأسلحة عالية الدقة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من هجمات روسية دامية على كييف أوقعت أكثر من 20 قتيلاً، في وقت لا تزال فيه جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار متعثرة.