وكتب ترامب في ‌منشور ⁠على موقع ⁠تروث ‌سوشال "الوقت ينفد ⁠أمام إيران وعليهم ⁠التحرك ​سريعا، ⁠وإلا ​فلن يبقى ​لهم شيء. الوقت عامل حاسم".

والسبت، ألمح ترامب، إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، في منشور له عبر منصته تروث سوشال.

وكتب ترامب عبر المنصة: "هدوء ما قبل العاصفة"، وأرفق المنشور بصورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية، فيما بدا كأنه إشارة إلى قرب التحرك العسكري ضد إيران.

قبل ذلك قال ترامب إن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وأوضح لقناة "بي إف إم" الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.

وتابع ترامب: "إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق".