وقال غراهام في مقابلة مع قناة "إن بي سي" إن الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر بنا جميعا".

وكرر غراهام دعوته للرئيس ترامب إلى استئناف الهجمات الأميركية على إيران في ظل وقف إطلاق نار هش ومفاوضات متعثرة.

وقال غراهام لقناة إن بي سي نيوز: "أعتقد أن الوضع الراهن يضر بنا جميعًا. فكلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، وكلما سعينا جاهدين للتوصل إلى اتفاق لن يتحقق أبدًا، وتزداد إيران قوة".

وأضاف غراهام أنه حتى الآن في الصراع الإيراني، "لا يوجد ما يشير إلى أن المسؤولين الحاليين قد تغيروا فيما يتعلق بهدف النظام المتمثل في ترويع العالم، وتدمير إسرائيل، ومهاجمتنا".

وكرر السيناتور غراهام دعوته للرئيس دونالد ترامب إلى "إضعاف إيران أكثر".

وقال: "ما فعله الرئيس ترامب عسكريا كان مذهلاً، لكن لا تزال هناك أهداف أخرى يمكن استهدافها، وهناك أمور يمكننا القيام بها لإلحاق الضرر بإيران".