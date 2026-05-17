وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تصدر مذكرات توقيف جديدة ضد إسرائيل، ووصفت تقريرا عن مذكرات اعتقال جديدة تتعلق بإسرائيل بأنه "غير دقيق".

كانت هآرتس قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، مشيرا إلى أن المذكرات تستهدف سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، وأن توقيت إصدارها غير معروف.

وبين المصدر أن هذا التطور يضاف إلى المذكرات المعروفة سابقا التي صدرت في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

يأتي هذا في وقت كانت فيه تقارير أفادت بأن المدعين كانوا يدرسون ملاحقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت تقارير سابقة أن المحكمة الجنائية أجرت تحقيقات بشأن مسؤولين إسرائيليين على خلفية ملفات مرتبطة بالاستيطان وحرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تعني أنه سيطلب من الدول الأعضاء بالمحكمة اعتقال المسؤولين الإسرائيليين الذين لم تنشر أسماؤهم حتى الآن.