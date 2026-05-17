ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، مشيرا إلى أن المذكرات تستهدف سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، وأن توقيت إصدارها غير معروف.

ويضاف هذا التطور إلى المذكرات المعروفة سابقا التي صدرت في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وفق المصدر.

ويأتي وسط تقارير سابقة أفادت بأن المدعين كانوا يدرسون ملاحقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن المحكمة الجنائية أجرت تحقيقات بشأن مسؤولين إسرائيليين على خلفية ملفات مرتبطة بالاستيطان وحرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تعني أنه سيطلب من الدول الأعضاء بالمحكمة اعتقال المسؤولين الإسرائيليين الذين لم تنشر أسماؤهم حتى الآن.