وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الإدارة أصدرت البيان ردا على تعليقات أدلى بها مؤخرا قائد الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي، الذي قال إنه "يتعين على باكستان أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تكون جزءا من الجغرافيا والتاريخ".

وقالت إدارة العلاقات العامة ردا على هذه التصريحات إنه على عكس ما تصفه بـ"نظام المعتقد الوهمي والذي يتسم بالهلوسة" الذي يسود الهند، فإن باكستان بالفعل دولة ذات أهمية عالميا وقوة نووية معروفة وجزءا لا يمحى من جغرافيا وتاريخ جنوب آسيا.

وأوضح البيان أن التصريحات تعكس أن القيادة الهندية لم تتصالح مع فكرة باكستان نفسها ولم تتعلم على الرغم من مرور 8 عقود.

وقالت الإدارة إن تهديد دولة نووية ذات سيادة بمحوها من "الجغرافيا" لا يعد إشارة استراتيجية أو سياسة حافة الهاوية ولكنه يعكس "إفلاس القدرات المعرفية والجنون ونزعة الحرب".